Wimbledon 2023: Madison Keys - Wird die Easy Power gegen Sabalenka reichen?

Madison Keys spielt gegen Aryna Sabalenka um den erstmaligen Einzug in das Halbfinale von Wimbledon. Es sollte ein richtig feuriges Duell werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 10:41 Uhr

© Getty Images Da ist immer Dampf dahinter: Madison Keys mit ihrer Vorhand

Von Jens Huiber aus Wimbledon

Wenn Madison Keys zu ihrem Handtuchhalter geht, dann klemmt die US-Amerikanerin ihren Schläger unter die linke Achselhöhle, mit dem Griff nach vorne. Das wirkt so entspannt und natürlich wie eigentlich alles am Auftritt von Keys. Es mag ein, zwei Spielerinnen auf der WTA-Tour geben, die noch schnellere Bälle über das Netz jagen. Aber die Relation zwischen Aufwand und Ergebnis ist nirgendwo besser als bei der mittlerweile 28-Jährigen. „Easy Power“ wird das in den USA genannt.

Im Viertelfinale von Wimbledon 2023 wird Madison Keys nun auf eine Gegnerin treffen, für die das genaue Gegenteil gilt: Nichts im Spiel von Aryna Sabalenka scheint eben der leicht von der Hand zu gehen, einmal ganz abgesehen von den Urschreien, die die Schläge begleiten. Auch in dieser Hinsicht ist Keys sehr easy.

Keys verliert US-Open-Finale 2017

Sie spiele Tennis, seit sie vier Jahre alt sei, hat Madison Keys vor ein paar Tagen hier in einer Pressekonferenz erzählt. Da kommen über die Jahre schon ein paar Matches zusammen, die man gerne noch einmal von vorne beginnen würde. Allen voran das Finale der US Open 2017, in dem Keys gegen Sloane Stephens ziemlich chancenlos unterging. Genauso chancenlos hatte sie am Montag bis zum 1:4 im zweiten Satz gegen Mirra Andreeva gewirkt. Dann schaffte Keys das Kunststück, gleichzeitig aggressiver zu werden. Und ihre Fehlerquote zu herunterzuschrauben.

Wimbledon ist das einzige Turnier, in dem Madison Keys noch nie das Halbfinale erreicht hat. Die Chancen darauf sind auch 2023 eher so semi. Keys gegen Sabalenka, da wird Feuer mit Feuer bekämpft, im Zweifel hat die Belarussin da dann doch ein wenig mehr zu bieten, vor allem auf der Rückhand-Seite.

Kvitova geht gegen Jabeur unter

Es kann schnell gehen auf Rasen, das hat am Montag ja auch Petra Kvitova erleben müssen. Der erste Satz gegen Ons Jabeur dauerte satte 22 Minuten, Kvitova schaffte genau einen direkten Punktgewinn. Solche Tage kennt Madison Keys auch, was erklärt, weshalb sie trotz ihrer spielerischen und körperlichen Anlagen bei nur sieben Karriere-Titeln hält. Den letzten gab es bekanntlich direkt vor Wimbledon in Eastbourne. Da hat sich Keys federleicht über den Rasen bewegt, die Power ist wie von selbst aus dem Schläger gekommen. Genau das wird gegen Aryna Sabalenka auch nötig sein.

