Wimbledon 2023: Physio Alex Stober: „Rasentennis löst starke muskuläre Reaktionen aus“

Was ist auf Rasen aus Sicht eines Physiotherapeuten besonders zu beachten? Alex Stober, seit mehr als drei Jahrzehnten im Profitennis unterwegs, gibt im Interview mit tennisnet Auskunft.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2023, 13:50 Uhr

Alex Stober kennt die Anlage in Wimbledon so gut wie nur wenige im Tenniszirkus. Natürlich auch den Aorangi Park, wo den Profis eine Vielzahl an Trainingsplätzen zur Verfügung steht. Wie auch ein Bereich, in dem sie sich auf einer großzügigen Fläche für die Übungseinheiten aufwärmen können. Gerade diese Fläche hat es Stober angetan.

Der langjährige Physiotherapeut von Dominic Thiem ist im Team von Alexander Shevchenko nach Wimbledon gereist, Chefcoach Günter Bresnik ist (zumindest vor Turnierbeginn) nicht dabei. Das Erstrundenlos ist für Shevchenko nicht einfach: Es geht gegen Adrian Mannarino, einen ausgewiesenen Rasenspezialisten. Das ficht Stober im Interview mit tennisnet aber noch nicht an.

tennisnet: Wenn man mit Alex Stober auf der Anlage in Wimbledon unterwegs ist, dann werden Sie von allen möglichen Leuten, Spielern und Coaches, als Legende begrüßt. Was ist da los?

Alex Stober: Das muss mit den langen Jahren zusammenhängen, die ich auf der Tour unterwegs bin, Bald sind es 34. Da erreicht man halt einen bestimmten Bekanntheitsgrad.

tennisnet: Wie schneidet denn Wimbledon in Ihrem ganz persönlichen Grand-Slam-ranking ab?

Stober: Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Es herrscht eine ausgeglichene Ruhe.

tennisnet: Worauf kommt es beim Rasentennis aus Sicht eines Physiotherapeuten an?

Stober: Rasen fühlt sich auch beim Spielen relativ weich an. Das kann vor allem in den ersten Tagen sehr starke muskuläre Reaktionen auslösen, gerade im Hüft- oder Gesäßbereich. Da wird in der Regel sehr viel gejammert.

tennisnet: Wie kann man Abhilfe schaffen.

Stober: Man muss sich sehr gut aufwärmen, sehr viel dehnen. Man muss darauf achten, dass die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur sensibel gehalten wird. Die Nachversorgung und die Regeneration muss natürlich auch stimmen.

tennisnet: Novak Djokovic hatte in Australien gesundheitliche Probleme, hat das Turnier dann doch gewonnen. Dann die French Open. Hier ist er auch Favorit. Was macht ihn so besonders?

Stober: Was der Normalsterbliche nicht sieht, ist, wie wahnsinnig viel Arbeit da dahintersteckt. Das beginnt bei der Vorbereitung auf das Turnier und setzt sich dann täglich fort. Es gibt so viele Feinheiten, die benötigt werden, um erfolgreich spielen zu können.

tennisnet: Aus den Ihren Jahren an der Seite von Dominic Thiem wissen wir: Die Arbeit nach den Matches kann schon mal mehrere Stunden dauern …

Stober: Das haben wir damals von Beginn an so eingeführt. Ich lege sehr großen Wert auf die Nachbehandlung, also die Regeneration. Nur so kann ich am darauffolgenden Tag die hundertprozentige Leistung abrufen.

tennisnet: Sie sind hier in Wimbledon wie schon in Paris an der Seite von Alexander Shevchenko, der noch keine große Erfahrung auf Rasen hat. Wie schlägt sich Sascha?

Stober: Am Donnerstag war unser erster Einsatz. Es sind gleich mal drei Einheiten geworden. Die erste Stunde war lustig, die zweite schon wesentlich besser. Und von der dritten war ich richtig begeistert. Für seinen ersten Auftritt auf Rasen hat sich Sascha wirklich gut geschlagen.

tennisnet: Muss Shevchenko etwas umstellen? weil sein Spiel ist doch eher auf Sand und Hartplatz angelegt …

Stober: Sascha muss vor allem Bewegungsabläufe hinzufügen. Er hat im Training sogar eine richtig weiche Seite gezeigt und sich gut auf das Rasenspiel eingestellt.

tennisnet: Die zwei Trainingseinheiten mit Halle-Sieger Alexander Bublik haben da sicherlich geholfen …

Stober: Bublik ist ein sehr trickreicher Spieler. Man weiß nie was kommt. Wie etwa diese ansatzlosen Stoppbälle, die einen richtig aus der Fassung bringen können. Man kann von Bublik viel lernen. Übrigens auch, was man nicht machen sollte.

tennisnet: In Roland Garros hat Alexander Shevchenko nach dem Auftaktsieg gegen Osacr Otte in Runde zwei gegen Lorenzo Musetti kaum eine Chance gehabt. Wie hat die Nachbereitung dieses Matches ausgesehen?

Stober: Diese Partie war für mich ein sehenswertes Katz-und-Maus-Spiel. Mit roher Gewalt war gegen Musetti nicht viel zu erreichen. Da hätte Sascha den Gegner auch besser lesen müssen …

tennisnet: Wie lernt man so etwas?

Stober: Nur mit Erfahrung. Und ich bin mir sicher, dass es bei der nächsten Begegnung auch besser laufen wird. Da ist Sascha bei Günter Bresnik aber auch bestens aufgehoben.

