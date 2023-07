Wimbledon 2023: Sinner startet mit Galavorstellung, Bublik beendet Halle-Fluch

Jannik Sinner ist mit einer überzeugenden Leistung in das diesjährige Wimbledon-Turnier gestartet. Auch Alexander Bubik und Stan Wawrinka schafften den Sprung in Runde zwei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 22:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner zeigte eine überzeugende Vorstellung

Bärenstarker Auftritt von Jannik Sinner in der ersten Runde von Wimbledon! Der Südtiroler, der zuletzt im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen wegen Problemen am linken Bein aufgegeben hatte, schlug Juan Manuel Cerundolo im letzten Centre-Court-Match des Tages mit 6:2, 6:2 und 6:2. Er trifft am Mittwoch auf Diego Schwartzman.

Auch Alexander Bublik steht beim Rasenklassiker im Südwesten Londons in Runde zwei - und beendete damit auch einen langjährigen Fluch. Mit seinem 6:7 (3), 6:4, 6:4 und 6:4-Erfolg über Mackenzie McDonald avancierte der Kasache zum ersten Halle-Sieger seit Lleyton Hewiit im Jahr 2010, der in Wimbledon die Auftakthürde nahm. Prominente Ausnahme: selbstredend Roger Federer.

Federers Landsmann Stan Wawrinka zog durch einen 7:5, 7:5 und 6:4-Sieg über Emil Ruusuvuori in die zweite Runde ein. Der dreifache Grand-Slam-Champion trifft nun auf Tomas Martin Etcheverry oder Bernabe Zapata Miralles. In der dritten Runde winkt "Stan the man" ein Duell mit Novak Djokovic.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon