Wimbledon 2023: Svitolina schlägt Williams, Gauff scheitert an Kenin

Elina Svitolina hat das Wildcard-Duell gegen Venus Williams in zwei Sätzen für sich entschieden. Mit Cori Gauff schied unterdessen die Nummer sieben des Turniers bereits in Runde eins aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 21:46 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina gewann gegen Venus Williams

Elina Svitolina hat das mit Spannung erwartete Wimbledon-Erstrundenduell gegen Venus Williams in zwei Sätzen gewonnen. Die Ukrainerin schlug die siebenfache Grand-Slam-Siegerin am Montag mit 6:4 und 6:3. Bitter für Williams: Die 43-Jährige kam im ersten Durchgang zu Sturz, verletzte sich am Knie und fand danach nicht mehr zu ihrem anfänglich starken Spiel zurück. Svitolina trifft in Runde zwei auf Elise Mertens.

Eine Überraschung bekamen die Zuschauer im letzten Spiel des Tages auf Court 1 zu sehen. Sofia Kenin setzte sich im rein US-amerikanischen Duell gegen die an Position sieben gesetzte Cori Gauff mit 6:4, 4:6 und 6:2 durch. Die Australian-Open-Siegerin von 2020 bekommt es nun mit Xinyu Wang zu tun.

Zu einem packenden Zweitrundenduell kommt es auch am unteren Ende der oberen Tableauhälfte: In diesem fordert Leylah Fernandez, die sich am Montag gegen Kateryna Baindl in drei Sätzen behauptete, auf Caroline Garcia. Die Nummer fünf des Turniers gewann zum Auftakt gegen Katie Volynets mit 6:4 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen