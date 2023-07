Wimbledon 2023: Thiem und Tsitsipas heute nicht mehr im Einsatz

Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem müssen ihre Erstrunden-Partie in Wimbledon am Mittwoch beenden. Der Spielbetrieb auf den Außenplätzen wurde am Dienstag nicht mehr aufgenommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2023, 18:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Für Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem geht es erst am Mittwoch weiter

Das Warten war lange - und es hat sich nicht gelohnt: Denn alle Partien, die am Dienstag auf den Außenplätzen in Wimbledon angesetzt waren, müssen am Mittwoch fortgesetzt werden. Das betrifft auch die Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem. Beim Abbruch kurz nach Mittag Ortszeit war es 6:3 und 3:4 aus Sicht von Thiem gestanden.

Andere Spieler wie Alexander Zverev oder Daniil Medvedev haben es nicht einmal auf den Court geschafft. Und müssen ebenso morgen auf besseres Wetter hoffen.