Wimbledon 2023: Titelverteidigerin Rybakina nach schwachem Start souverän

Elena Rybakina hat ihre Mission Titelverteidigung mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Shelby Rogers begonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2023, 16:30 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina am Dienstag in Wimbledon

Starke Vorstellung von Elena Rybakina nach einem zunächst schwachen Start: Die Titelverteidigerin gab gegen Shelby Rogers gleich ihr erstes Aufschlagspiel ab, schaffte im ersten Satz kein Comeback mehr. Dann allerdings drehte die für Kasachstan startende gebürtige Russin so richtig auf, gewann schließlich mit 4:6, 6:1 und 6:2.

Die nächste Gegnerin wird erst ermitteöt - und zwar in der Begegnung zwischen Alizé Cornet und Nai Hibino.

Traditionell eröffnete die Gewinnerin des Vorjahres an einem der ersten beiden Tage in Wimbledon (gestern hatte Novak Djokovic diese Ehre) den Centre Court. Heute mit einem besonderen Gast: Roger Federer war von den Veranstaltern anlässlich des 20. Jubiläums seines ersten Wimbledon-Triumphes eingeladen worden. Das Match zwischen Rybakina undRogers war auch das einzige bei den Frauen, das bis in den mittleren Nachmittag hinein beendet werden konnte.

