Wimbledon 2023: Wer hat den schwierigsten Weg ins Halbfinale gehabt?

Jeder der 128 Teilnehmer im Hauptfeld von Wimbledon kann großartig Tennis spielen. Die vier übrig gebliebenen Halbfinalisten haben dennoch unterschiedlich schwierige Aufgaben hinter sich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.07.2023, 16:33 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat es nicht einfach gehabt seit Runde zwei

Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast, wie es so schön heißt. Und bitte! Wenn man also die aktuellen Weltranglisten-Platzierungen der jeweiligen fünf Gegner aller vier Halbfinal-Gegner in Wimbledon zusammenlegt und durch fünf teilt, dann muss man sich fragen: Warum reden eigentlich so viele Leute davon, dass Jannik Sinner eine unfassbar einfache Auslosung unter die letzten vier gebracht hat? Im Durchschnitt (93) liegt Sinner ja klar vor Daniil Medvedev (114,6) und Carlos Alcaraz (139,6). Am schwierigsten hatte es alles in allem Novak Djokovic (50,2).

Nimmt man aber die ersten (fast belanglosen) Matches raus, wo Alcaraz auf den zurücktretenden Jeremy Chardy (ATP-Nummer 542, mit Protected Ranking gestartet) und Medvedev auf die Wildcard Arthur Fery (391) getroffen sind, dann sieht die Sache schon anders aus (ja, jetzt drehen wir die Statistik so, wie es unserer These in die Karten spielt).

Alcaraz ab Runde zwei besonders gefordert

Dann nämlich hat Carlos Alcaraz mit Alexandre Muller (84), Nicolas Jarry (28), Matteo Berrettini (nur Nummer 38!) und Holger Rune (6) die kompliziertesten Aufgaben zu lösen gehabt. Das ergibt eine durchschnittliche Platzierung von 39.

Daniil Medvedev folgt nicht weit dahinter. Angstgegner Adrian Mannarino (35), Marton Fucsovics (67), Jiri Lehecka (37) und Christopher Eubanks (43) zählten zwar nicht zu den gesetzten Spielern, sind aber gerade auf Gras unangenehme Gegner mit einem Durchschnitt von 45,5.

Djokovic hat es in seinen letzten vier Matches ziemlich gleich schwierig wie Medvedev gehabt, nicht nur von er Papierform her: Jordan Thompson (70), Stan Wawrinka (88) und vor allem Hubert Hurkacz (18) und Andrey Rublev (7) wissen, wie der Ball auf Rasen springt. Das heißt: im Mittel eine Platzierung von 45,75.

Jannik Sinner nun durfte ab Runde zwei gegen Diego Schwartzman (98), Quentin Halys (79), Daniel Elahi Galan (85) und im Viertelfinale gegen Roman Safiullin (92) ran. Durchschnitt: 88,5. Das ist ein Weg, für den Sinner nichts kann (wo waren denn die anderen Gesetzten?). Und auch diese Matches müssen erst einmal gewonnen werden. Aber sie geben halt auch wenig Aufschluss darüber, wie ready Sinner nun für die größtmögliche Aufgabe ist: Novak Djokovic nämlich.

