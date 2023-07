Wimbledon: Achtelfinale! Daniil Medvedev zuckt nur zu kurz

Daniil Medvedev ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Marton Fucsovics in das Achtelfinale von Wimbledon 2023 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2023, 17:26 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Samstag in Wimbledon

An Tagen wie diesen in Wimbledon macht es sich bezahlt, wenn ein Spieler auf ordentlich Meriten und eine noch ordentlichere Platzirung in der Weltrangliste bauen kann. Dann gibt es nämlich Planungssicherheit. Daniiel Medvedev etwa, US-Open-Champion von 2021 und in London an Position drei gesetzt, bekam für sein Drittrunden-Match gegen Marton Fucsovics den ersten Slot auf dem wettergeschützten Court 1 zugewiesen. Und machte das Beste daraus.

Denn nach einem etwas schlampigen Start spielte Medvedev seinen ungarischen Gegner nach und nach immer müder. Und gewann mit 4:6, 6:3, 6:4 und 6:4. Auf seinen Kontrahenten im Achtelfinale muss Daniil Medvedev noch warten: es geht entweder gegen Jiri Lehecka oder Tommy Paul.

Der angekündigte Regen hatte das Programm etwas durcheinander gebracht. Nach einer knapp zweistündigen Pause konnten die früh auf den Außenplätzen gestarteten Matches aber wieder aufgenommen werden.

