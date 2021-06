Wimbledon: Alexander Zverev feiert ungefährdeten Auftaktsieg über Tallon Griekspoor

Alexander Zverev ist ohne Probleme in die zweite Runde von Wimbledon eingezogen. Der Deutsche schlug Tallon Griekspoor klar in drei Sätzen. (Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.06.2021, 17:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev schlug Tallon Griekspoor in drei Sätzen

Keine Probleme für Alexander Zverev in seinem ersten Grand-Slam-Match seit der Fünfsatzniederlage gegen Stefanos Tsitsipas in Paris: Die deutsche Nummer eins schlug den niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor in der ersten Runde von Wimbledon deutlich mit 6:3, 6:4 und 6:1.

Zverev musste zwar sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang je einmal sein Service abgeben, insgesamt präsentierte sich der 24-Jährige auf dem ab Satz zwei überdachten Court 1 aber deutlich stabiler als noch beim Vorbereitungsturnier in Halle/Westfalen. Vor allem mit seinem Aufschlag - Zverev schlug 20 Asse bei nur vier Doppelfehlern - wusste der gebürtige Hamburger zu überzeugen.

Nach exakt 89 Minuten Spielzeit war der zu keiner Zeit gefährdete Auftakterfolg fixiert. In der zweiten Runde trifft Zverev nun auf Tenny Sandgren oder Norbert Gombos.

"Ich habe mich auf dem Court wohlgefühlt. (...) Es ist großartig, auch auf Court 1 ein Dach zu haben" sagte Zverev nach dem Spiel gegen Griekspoor.

Hier das Einzel-Tableau der Männer in Wimbledon