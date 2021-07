Wimbledon: Angelique Kerber gewinnt hochklassiges Marathonmatch gegen Sara Sorribes Tormo

Angelique Kerber steht nach einem umkämpften Dreisatzerfolg über Sara Sorribes Tormo in der dritten Runde von Wimbledon. Für den Sieg gegen die Spanierin benötigte die deutsche Nummer eins mehr als drei Stunden und 15 Minuten. (Hier könnt ihr das Match in unserem Ticker nachlesen).

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 19:35 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber steht in Wimbledon in der dritten Runde

Angelique Kerber ist Alexander Zverev in Wimbledon in die dritte Runde gefolgt. Die an Nummer 25 gesetzte Kielerin gewann ein hochklassiges Match gegen die Spanierin Sara Sorribes mit 7:5, 5:7, 6:4 und trifft nun auf die Japanerin Nao Hibino und Aliaksandra Sasnovich (Belarus). Zverev setzte sich gegen Tennys Sandgren (USA) mit 7:5, 6:2, 6:3, seinen nächsten Gegner ermitteln Taylor Fritz und Steve Johnson (beide USA).

In einem intensiven und schnellen Match, in dem sich die beiden Kontrahentinnen von Beginn an nichts schenkten, schien Kerber zunächst ein wenig überrascht von der bissigen Gegenwehr der 24-jährigen Spanierin. Die Nummer 50 der Welt, bisher eher als Sandplatzspezialistin bekannt, hielt konsequent dagegen und ließ Kerber vor allem mit ihrem Rückhand-Slice ein ums andere Mal ins Leere laufen.

Sorribes Tormo wehrt zunächst Matchball ab

Nach ihrem Break zum 5:3 servierte Kerber erstmals zum Satz, geriet aber im neunten Spiel schnell mit 0:40 in Rückstand. Diese drei Breakbälle wehrte die deutsche Nummer eins noch ab, doch den vierten verwandelte Sorribes Tormo zum Rebreak. Kerbers zweites Break zum 7:5 brachte dann die Entscheidung im ersten Durchgang, nach 70 hochklassigen Minuten nutzte die Kielerin ihren zweiten Satzball zum 7:5.

Im zweiten Durchgang übernahm zunächst Kerber die Initiative, Sorribes Tormo verließen ein wenig die Kräfte. Ihre Grundschläge wurden kürzer, ihr Slice ungenauer, Kerber öffnete den Platz und traf die Linien nach Belieben. Gewonnen war allerdings noch nichts, die Spanierin schlug zurück und glich einen frühen 0:2-Rückstand zum 2:2 aus. Auch Kerbers zweites Break zum 4:2 konterte Sorribes Tormo mit dem umgehenden Rebreak zum 4:3.

Ostapenko und Gauff weiter

Beim 5:4 hatte Kerber einen Matchball, den Sorribes Tormo mit einem platzierten Slice abwehrte und sich wenig später den zweiten Satz holte. Im dritten Satz hatte Kerber trotz offenkundiger Probleme am linken Handgelenk dann endgültig das bessere Ende für sich: Nach 3:18 Stunden verwandelte die Wimbledonsiegerin von 2018 ihren zweiten Matchball.

Einen ähnlich großen Kampf wie zwischen Kerber und Sorribes Tormo gab es indes auf Court 3: Auf diesem setzte sich Jelena Ostapenko gegen die an Position 31 gesetzte Daria Kasatkina mit 6.1, 3:6 und 8:6 durch. Am größten Platz der Anlage, dem Centre Court, gewann nach Ashleigh Barty zudem auch Cori Gauff ihre Zweitrundenbegegnung. Die 17-Jährige schlug Elena Vesnina mit 6:4 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon