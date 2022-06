Wimbledon: Belohnung für Sensationsmann van Rijthoven

Netter Nachschlag für Tim van Rijthoven, Der Überraschungs-Champion von ´s-Hertogenbosch erhielt für das Turnier in Wimbledon eine Wildcard.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 08:18 Uhr

© Instagram Libema Open Tim van Rijthoven hat seinen Platz im Hauptfeld von Wimbledon 2022 sicher

Die guten Nachrichten für Tim van Rijthoven reißen nicht ab: Da gewinnt der 25-jährige Niederländer am Sonntag in ´s-Hertogenbosch sein erstes ATP-Turnier - und das mit einem überzeugenden 6:4 und 6.1 gegen Daniil Medvedev - jetzt darf van Rijthoven auch mit einem Start in Wimbledon planen. Denn der All England Lawn Tennis Club hat ihm eine Wildcard für den Klassiker im Südwesten Londons zugedacht.

Damit ist van Rijthoven einer von drei Nicht-Briten, die einen Fixplatz im Tableau bekommen, obwohl sie qua Weltrangliste nicht qualifiziert wären. Tim van Rijthoven ist da in prominenter Gesellschaft: die anderen beiden internationalen Freifahrtscheine gehen an Serena Williams und Stan Wawrinka.

Aber natürlich gehen auch die LokalmatadorInnen nicht leer aus: Bei den Frauen dürfen sich Katoe Boulter, Jodie Burrage, Sonay Kartal, Yuniko Miyazaki und Katie Swan freuen, zwei weitere Wildcards sind noch offen. Bei den Männern sieht die Liste Liam Broady, Jay Clarke, Alasatair Gray, Paul Jubb und Ryan Peniston vor. Letzterer hat am Dienstag im Queen´s Club die Nummer eins des Turniers, Casper Ruud, eliminiert.