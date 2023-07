Wimbledon: Djokovic, Sinner, Alcaraz, Medvedev - wer schafft's ins Endspiel?

Heute geht's ans Eingemachte: Novak Djokovic gegen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gegen Daniil Medvedev spielen. Ein kleiner Favoritencheck.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 13.07.2023, 19:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Novak Djokovic (2) vs Jannik Sinner (8) - 14.30 Uhr, Centre Court

Novak Djokovic redete nicht lange drumherum. Ob er sich nun als Favorit ansehe, wurde er nach seinem Halbfinaleinzug gefragt. "Naja", antwortete Djokovic. "Ich will nicht arrogant klingen, aber natürlich würde ich mich als Favoriten ansehen. Wenn man sich meine Ergebnisse hier anschaut, dass ich die vergangenen vier Auflagen gewonnen habe, jetzt wieder im Halbfinale stehe: Ja, da würde ich mich als Favoriten betrachten."

Djokovic kam tatsächlich nicht arrogant rüber. Und ganz ehrlich: Eine Antwort à la "Jetzt können alle Vier gewinnen" hätte ihm niemand abgenommen.

Djokovic steht mittlerweile bei 33 Siegen in Folge in Wimbledon, er hat seit 2017 hier nicht mehr verloren (damals angeschlagen). Ja: Djokovic ist der Favorit.

Jannik Sinner steht indes in seinem ersten Major-Halbfinale, hat erstmals die Viertelfinal-Hürde überschritten. Ein wichtiger Meilenstein. Und man kann nun noch lange Gründe suchen, warum er Chancen aufs Finale hätte, kann es aber auch kurz machen und begründen, warum nicht: weil eben Djokovic gegenübersteht. Und, auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen: Der hat aktuell 33 Spiele in Folge in Wimbledon gewonnen.

Noch was: Im Vorjahr lag Djokovic im Viertelfinale mit 0:2-Sätzen zurück - gegen Jannik Sinner. Man hatte dennoch nicht das Gefühl, dass er verlieren könnte. 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 hieß es am Ende für den Djoker.

Siegchance: 80:20 für Djokovic

Carlos Alcaraz (1) vs Daniil Medvedev (3) - ca. 17 Uhr, Centre Court

Jetzt wird's komplizierter. "Carlitos" ist die Zukunft des Sports, da sind sich alle einig. Aber auch die Gegenwart, die aktuelle Nummer 1. Und nach Djokovic der Beste zurzeit.

In Wimbledon hat er überzeugt, mit leichten Aufs und Abs. Wenn's drauf ankam aber, war er da. Gegen Berrettini und dessen Aufschlag. Gegen Rune und dessen Energie. Alcaraz konnte immer eins draufsetzen.

Meddy? Will ja eigentlich nur Hartplatz spielen, dass er sich dennoch in letzter Zeit auf Sand behauptet und auf Rasen, spricht für ihn. Und sein flaches Spiel ist dafür ja prädestiniert.

Die einzige Begegnung der beiden auf Rasen hat Medvedev in 2021 in Wimbledon gewonnen, klar in drei Sätzen. Das Problem: Alcaraz war damals erst 18, noch auf dem Weg nach oben. Als er oben war, hat er im diesjährigen Indian-Wells-Finale gegen Medvedev 6:3, 6:2 gewonnen. Und dem nicht die Hauch einer Chance gelassen. Und das sagt vieles.

Siegchance: 65:35 für Alcaraz

