Wimbledon: Frances Tiafoe kegelt Tsitsipas in Runde 1 raus!

Die erste Sensation beim Wimbledonturnier 2021 ist perfekt: Frances Tiafoe nahm French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen aus dem Turnier.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 18:25 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe

Tiafoe siegte mit 6:4, 6:4 und 6:3 und sorgte damit für eine große Überraschung an Tag 1 des Wimbledonturniers 2021.

Der US-Amerikaner, der bislang einzig in 2018 bis in die dritte Runde in Wimbledon kam, war über weite Strecken der klar bessere Akteur, der stark auftrumpfte - während Tsitsipas komplett neben sich zu stehen schien und vor allem auf der Rückhand große Probleme offenbarte. Der Grieche, aktuell die Nummer 4 der Welt, hatte auf ein Vorbereitungsturnier auf Rasen verzichtet, obwohl er nicht gerade als Grasliebhaber gilt. Nur 2018 war er in Wimbledon bis ins Achtelfinale gekommen.

Tiafoe indes hatte in den vergangenen Woche bereits seine starke Form auf dem Grün unter Beweis gestellt: Er hatte das Challenger-Turnier in Nottingham gewonnen und anschließend beim Klassiker in Queen's das Viertelfinale erreicht.

Gegen Tsitsipas gelangen ihm 43 Winner bei nur 22 Fehlern ohne Not - stark!

Tsitsipas ergeht's wie Wawrinka und Thiem

Für Tiafoe, aktuell die Nummer 57 im ATP-Ranking, ist der Sieg über Tsitsipas der bislang größte seiner Laufbahn. Er hatte zuvor gegen vier Top-Ten-Spieler gesiegt, ein Spieler aus den ersten Fünf war noch nicht dabei gewesen.

Verrückte Statistik: Zum vierten Mal in Folge ist der amtierende French-Open-Finalist damit in Wimbledon gleich in der ersten Runde ausgeschieden, nach Stan Wawrinka (2017) und Dominic Thiem (2018 und 2019).

In Runde 2 trifft Tiafoe nun auf den Sieger der Partie zwischen Roberto Carballes Baena udn Vasek Pospisil.

Zuvor hatte bereits Titelverteidiger Novak Djokovic den Einzug in die zweite Runde geschafft. Nach Problemen in Durchgang eins lief es beim Djoker am Ende glatt. Einer seiner möglichen Halbfinalgegner ist mit Tsitsipas nun eliminiert.