Wimbledon: Marin Cilic und Pablo Carreno Busta müssen Teilnahmen absagen

Marin Cilic und Pablo Carreno Busta werden in Wimbledon nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.06.2023, 19:34 Uhr

© Getty Images Marin Cilic wird in Wimbledon nicht an den Start gehen

Nächster Rückschlag für Marin Cilic: Der Kroate musste seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verletzungsbedingt absagen. Der 34-Jährige, der beim Rasenklassiker im Südwesten Londons 2017 das Finale erreicht hatte, ist nach seiner Knieoperation zu Beginn des Jahres noch nicht fit genug für ein Comeback.

Vor wenigen Tagen hatte sich Cilic in den sozialen Medien angesichts seines Heilungsverlaufs noch optimistisch gegeben. "Ich bin sehr nah dran an einer Rückkehr und heiß darauf, wieder Turniere zu spielen", schrieb der US-Open-Sieger von 2014. Sein Knie habe auf die hohe Trainingsbelastung gut reagiert.

Neben Cilic kann auch Pablo Carreno Busta nicht beim dritten Major-Event der Saison aufschlagen. Der Spanier hat nach wie vor mit gravierenden Ellbogenproblemen zu kämpfen. Seinen bislang letzten Auftritt auf der Tour absolvierte der Weltranglisten-19. im Februar beim ATP-500-Event in Rotterdam.

Bereits vor Cilic und Carreno Busta hatten Rafael Nadal (Hüfte) und Jack Draper (Schulter) abgesagt. Das Grand-Slam-Event in Wimbledon beginnt am 26. Juni. Titelverteidiger bei den Herren ist der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der auch in diesem Jahr als großer Favorit nach London reisen wird.