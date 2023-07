Wimbledon: Partnerin egal! Elise Mertens schon wieder im Doppel-Finale

Elise Mertens steht zum dritten Mal in Folge im Doppel-Endspiel in Wimbledon. Mit der dritten unterschiedlichen Partnerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2023, 18:52 Uhr

© Getty Images Elise Mertens und Storm Hunter in Wimbledon 2023

Egal, mit wem Elise Mertens in den letzten drei Jahren in Wimbledon angetreten ist: Die Belgierin hat es jeweils ins Endspiel von Wimbledon geschafft. In der aktuellen Ausgabe an der Seite von Storm Hunter, mit der sie Shang Zhuai und Caroline Dolehide glatt mit 6:1 und 6:1 besiegte.

Wie klein die Doppelwelt ist, zeigt aber Folgendes: Mit eben jener Shang Zhuai stand Mertens im vergangenen Jahr im Finale, verlor dort gegen Katerina Siniakova und Barbora Krejcikova in zwei Sätzen. Und jetzt kommt´s: Im Endspiel 2023 spielen Mertens und Hunter gegen Su-Wei Hsieh und Barbora Strycova. Mit Hsieh hatte Mertens 2021 ihren bislang einzigen Titel in Wimbledon geholt. Strycova und Hsieh wiederum konnten vor vier Jahren ebenfalls schon gemeinsam an der Church Road triumphieren.

Insgesamt hält Elise Mertens, die auch im Einzel schon sieben Mal einen Siegerpokal in die Höhe stemmen durfte, bei 16 Championaten im Doppel. Zwei weitere Grand-Slam-Erfolge sind darunter zu finden, beide an der Seite von Aryna Sabalenka: 2020 bei den US Open und ein paar Monate später bei den Australian Open.

