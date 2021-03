Wimbledon plant mit eingeschränkter Zuschauer-Anzahl

Das Tennisturnier von Wimbledon wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach mit einer reduzierten Zuschauerzahl stattfinden. Dies teilten die Veranstalter am Donnerstag nach Gesprächen mit der britischen Regierung und den Gesundheitsbehörden mit. Der Rasen-Klassiker soll vom 28. Juni bis 11. Juli stattfinden.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 18.03.2021, 16:07 Uhr

© Getty Images Lücken auf den Rängen wird es auch in diesem Jahr in Wimbledon geben

Im vergangenen Jahr war Wimbledon erstmals seit dem zweiten Weltkrieg ausgefallen. Nun wollen die Organisatoren alle Maßnahmen ergreifen, um möglichst flexibel auf veränderte Umstände durch die Corona-Pandemie reagieren zu können. Die Entscheidung über die Kapazität der Zuschauer soll daher erst "so spät wie möglich" fallen.

Festzustehen scheint allerdings bereits jetzt, dass es die berühmte "Queue", in der die Fans sich in einer Schlange um Tickets anstellen, nicht geben wird.

Die Spieler und Angehörigen des Turniers werden wie bei den Grand Slams zuletzt in Hotels wohnen müssen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. In den vergangenen Jahren hatten sich viele Spieler private Unterkünfte in Wimbledon angemietet.

Als Titelverteidiger werden Novak Djokovic und Simona Halep ins Rennen gehen.