Wimbledon: Sebastian Korda hievt sich verbal in den Favoritenkreis

Geht es nach ihm selbst, wird Sebastian Korda in Wimbledon bei der Titelvergabe ein kräftiges Wörtchen mitreden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 19:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sebastian Korda rechnet sich in Wimbledon gute Chancen aus

Nach seinen überstandenen Handgelenksproblemen scheint Sebastian Korda allmählich zu seiner Bestform zurückzukehren. Immerhin steht der US-Amerikaner beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club nach zwei überzeugenden Auftritten gegen Dan Evans und Frances Tiafoe bereits im Viertelfinale.

Auf Sand hatte Korda nach seiner rund dreimonatigen Verletzungspause zunächst hart zu kämpfen. Lediglich bei den French Open in Paris, wo er in Runde zwei am Österreicher Sebastian Ofner scheiterte, konnte der 22-Jährige ein Match gewinnen. Auf Rasen fühlt sich Korda hingegen bereits bei seinem ersten Turnier im laufenden Kalenderjahr sichtlich wohl.

"Ich bin sehr selbstbewusst auf Rasen. Ich bewege mich wirklich gut und habe definitiv ein Spiel, das nicht viele Leute haben", erklärte Korda nach seinem Sieg gegen Tiafoe voller Selbstvertrauen. Auch in Wimbledon sei mit ihm zu rechnen: "Ich bin ein aggressiver Spieler, komme gerne ans Netz und habe einen guten Touch. Ich habe definitiv das Gefühl, dass ich einer der Favoriten in Wimbledon bin."

Allerdings könnte Korda beim Rasenklassiker in London bereits früh auf einen absoluten Topmann treffen. Aktuell liegt der US-Amerikaner, der in puncto Fitness mittlerweile auf Ex-Thiem-Physio Jez Green setzt, in der Weltrangliste "nur" auf Platz 32. Weitere Siege im Queen's Club wären daher nicht nur für das ohnehin schon ausgeprägte Selbstvertrauen Gold wert. Im Viertelfinale trifft Korda auf Cameron Norrie.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club