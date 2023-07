Wimbledon, Tag 7: Hubi ist heiß, ein Frauen-Duell auch

Hubert Hurkacz darf versuchen, Geschichte zu schreiben. Und nicht in allen Matches ist mit Handschlägen zu rechnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 11:38 Uhr

© Getty Images Was kann Hubi heute leisten?

Match des Tages: Elina Svitolina (UKR/WC) vs. Victoria Azarenka (BLR/19)

Mal schauen, ob die englischen Fans mehr begreifen als ihre französischen Counterparts. Denn als Elina Svitolina weder mit Daria Kasatkina noch mit Aryna Sabalenka die Hände schütteln wollte, fehlte es den Parisern doch an Empathie. Natürlich wird Svitolina auch Azarenka, die aus einem Land kommt, das den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine unterstützt, nicht die Hand reichen. Sportlich birgt das Duell aber schon auch Brisanz. Denn wer hätte gedacht, dass Svitolina nach ihrer Babypause schon wieder so schnell zu fast alter stärke zurückfindet? Und auch der Sieg von Azarenka gegen Kasatkina in Runde drei zeugt von großer Stärke der Belarussin.

Upset-Alert: Alexander Bublik (KAZ/23) vs. Andrey Rublev (RUS/7) (14:30 Uhr, Centre Court)

War da nicht gerade was? Richtig. Das Endspiel in HalleWestfalen, genau in dieser Besetzung. Und da konnte sich ja schließlich Bublik durchsetzen, den größten Titel seiner Karriere holen. Wenn man auf ebendiese schaut, dann ist es durchaus erstaunlich, dass Bublik in Runde eins bei schwierigen Bedingungen gegen Mackenzie McDonald nicht rausgeflogen ist. Andrey Rublev wiederum ist bislang recht ordentlich durch das Turnier gekommen. Gerade in dieser Phase eines Majors wird es aber zumeist brenzlig für den Russen, der noch nie über das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier hinausgekommen ist.

Sonst so? Novak Djokovic (SRB/2) vs. Hubert Hurkacz (POL/17) (3. Match nach 14:30 Uhr auf Centre Court)

Der Polnische Journalisten-Kollege war am Freitag noch ganz angetan von der aktuellen Form von Hurkacz, die über die letzten Wochen ja nicht ganz so prickelnd war. Vor allem der Aufschlag funktioniere gar prächtig, da wäre was drin gegen Djokovic. Aber ob der Glaube diese größten aller Berge versetzen kann? Immerhin: Die Karriere von Roger Federer hat Hubert Hurkacz ja schon im Viertelfinal von Wimbledon 2021 beendet (auch wenn das damals noch nicht klar war) - bremst er nun auch den Titelverteidiger auf dessen Weg zu Triumph Nummer acht?

