Wimbledon: Unendliches Vertrauen in die Fans

Die biblische Ruhe in Wimbledon ist auch dem Umstand geschuldet, dass man den Fans viel zutraut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.07.2023, 14:02 Uhr

Es hat natürlich Charme für Zuschauer und Spieler, wenn Marc Maury auf dem Court Philippe-Chatrier in Paris den Einmarsch der Spieler mit warmen Worten begleitet. Gleiches gilt für Stefan Steinacher und sein Team in etwas kleinerem Rahmen bei den Generali Open. Und sicherlich auch für viele weitere Stadionsprecher im Tenniszirkus.

In Wimbledon aber, wo sich die Beteiligten ja gerne über das strikte Regelwerk lustig machen (im besseren Fall) oder beschweren (im schlechteren), vertraut man auf die Fans. Und genau die liefern zuverlässig. Wenn die Spieler einen Court betreten - egal, ob das nun Platz 17 oder der heilige Centre Court ist - dann tun sie dies komplett unangemeldet. Der Applaus beim Einmarsch kommt dann schon von selbst. Auch die Unparteiischen treten nicht als Ersatz-Einpeitscher auf. „Mr. Tiafoe to the right of the chair has won the toss und chose to receive“. Ende der Geschichte.

Die britischen Zuschauer freuen sich über alle Matches

Das Ticketsystem sorgt im Grunde genommen auch dafür, dass die Showcourts immer voll sind: Karten für Court 1 sind genau dort gültig, für den Centre oder den Court 2 fehlt die Berechtigung. Auf den übrigen Courts könnte theoretisch etwas gehen, aber da haben sich ja schon jene Fans die Plätze auf den Tribünen geschnappt, die mit Ground Tickets auf die Anlage gekommen sind.

Und es ist im Grunde genommen fast egal, wer wo spielt: Die Zuschauer stehen zwischen den Plätzen 10 und 11 und schauen sich dann eben ein Frauen-Doppel oder ein Junioren-Match an.

Dass sich manche Partien nur mit ausreichend Alkohol ertragen lassen, ist indes ein böses Gerücht. Was die Briten nicht davon abhält, schon kurz nach Ankunft den ersten Pimm´s zu kippen. Oder gleich eine Flasche Champagner aufzumachen. Schiedsrichter John Blom lieferte dazu am Sonntag das Bonmot des Tages: "Ladies and Gentlemen. Wenn Sie eine Flasche Champagner aufmachen, dann tun sie dies bite nicht, wenn die Spielerinnen aufschlagen."

Dass sich daraus aber Szenen wie in diesem Jahr in Madrid oder wie alljährlich in Roland Garros bei Heimspielen der Franzosen ableiten ließen: Da besteht in Wimbledon keine Gefahr. Nach dem schwarzen Samstag, wo mit Andy Murray, Liam Broady und Cameron Norrie die drei letzten männlichen Teilnehmer im Einzel ausgeschieden sind, umso weniger.

Ausnahmen, wie die vereinzelten Buhrufe gegen Victoia Azarenka nach deren Abgang gegen Elina Svitolina, sollen ja die Regel bestätigen.