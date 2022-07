Wird Andy Murray mal der Coach von Emma Raducanu?

Aktuell will Andy Murray (ATP-Nr. 52) noch mal auf der Herrentour was Großes reißen. Ob er danach ins Coaching-Business einsteigt? Im Blick hätte er schon jemanden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.07.2022, 18:30 Uhr

© Instagram / @andymurray Andy Murray

Noch hat Andy Murray eigene Pläne. Erst kürzlich hat er erstmals nach seinem Comeback in 2019 wieder die Top 50 geknackt (auch wenn er zuletzt etwas abgerutscht ist). Und weitermachen mag er durchaus noch eine Weile, wenn der Körper mitspielt, wie er sagt.

Ob der Schotte danach dem Tennis verbunden bleibt? Man mag es hoffen - Murray ist einer der Allzeit-Größen und großen Sympathieträger des Tennis. Und fachlich: Ohnehin geeignet. Aktuell ist der alte Kämpfer in Newport zugange, hat dort eben wieder seine großen Fightereigenschaften unter Beweis gestellt. Und sich ebenso den Fragen der Social-Media-Kollegen.

Unter anderem eben der, wen er sich vorstellen könnte, zu trainieren. "Bei den Frauen wäre es Emma", so Murray mit Blick auf seine Landsfrau Emma Raducanu. "Bei den Männern würde es sich zwischen Alcaraz, Tsitsipas und Jack Draper entscheiden." Der Grund: "Sie arbeiten hart, sie lieben den Sport." Alcaraz und Tsitsipas hätten zudem noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen (Draper natürlich auch nicht), seien noch sehr jung "und haben sicher das Potenzial, das zu schaffen."

Andy Murray verkleidet sich nur für seine Kids

Murray äußerte sich in diesem Zusammenhang auch indirekt zu seinem doch eher verrückten Foto im Drachenkostüm, das er vor Wimbledon gepostet hatte - damals mit dem Hinweis, die Vorbereitung eben auf Wimbledon laufe gut.

"Ich würde alles tun", erklärte er nun auf die Frage über die verrückteste Sache, die er angehen würde, um seine Kids glücklich zu machen. "Das Verkleiden ist womöglich das, was meine Frau nicht tun würde. Es ist also etwas, was ich für sie tue und was sie mögen. Und was ich wohl für niemand anderen tun würde."

Eine scheinbar belanglose, aber möglicherweise doch wichtige Information, auch hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit mit Emma Raducanu...