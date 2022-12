World Tennis League: Alexander Zverev schlägt Novak Djokovic

Starkes Lebenszeichen von Alexander Zverev: Der Deutsche besiegte in Dubai bei einem Schaukampf Novak Djokovic mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2022, 19:21 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kommt wieder in Form

Gelber Ball auf gelbem Grund - wer auch immer für die Wahl des Bodenbelags bei der World Tennis League verantwortlich zeichnet, scheint bei Otto Waalkes und dessen ostfriesischer Nationalflagge (weißer Adler auf weißem Grund) Anleihen genommen zu haben. Was schade ist. Denn nach den Bewegungen von Alexander Zverev und Novak Djokovic zu schließen, haben sich die beiden am Dienstagabend in Dubai ein ziemlich ansprechendes Match geliefert.

Für Zverev, der während der letzten Tage vor allem mit seinem Teamkameraden Dominic Thiem trainiert hatte, war es der nächste richtig massive Test nach seinem Comeback in Saudi-Arabien. Dort gewann Zverev zunächst gegen Thiem, schied dann gegen Daniil Medvedev nach einem schwachen ersten und anständigen zweiten Satz aus.

Und nun also Novak Djokovic, der die zweite Saisonhälfte 2022 auf der ATP-Tour dominiert hatte. Kleine Ausrutscher wie die Niederlage gegen Holger Rune im Endspiel von Paris-Bercy mit eingeschlossen.

Zverev mit zwei Breaks gegen Djokovic

Der Serbe nahm Zverev nun also gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab, Zverev glich zum 2:2 aus. Und schaffte das Break zum 5:3 - mit einem Deciding Point. In Dubai möchte man die Matches eher kurz halten. Die deutsche Nummer eins servierte ohne Probleme aus.

Während Alexander Zverev sein vor der langen Verletzungspause gewohntes Spiel aufzog, zeigte sich Novak Djokovic erstaunlich oft am Netz. Der zweite Satz begann mit einem Break von Zverev, Djokovic glich sofort wieder aus. Den neuerlichen Vorteil zum 3:2 gab der gebürtige Hamburger aber nicht mehr aus der Hand.

Damit sicherte Alexander Zverev seinem Team, den Hawks, auch den Sieg gegen die Falcons von Novak Djokovic. Im ersten Match hatte Dominic Thiem an der Seite von Anastasia Pavlyuchenkova (Team Hawks) gegen Paula Badosa und Grigor Dimitrov (Team Falcons) in drei Sätzen verloren. Danach schlug Elena Rybakina (Hawks) Aryna Sabalenka (Falcons) mit 0:6. 6:1 und 10:5.