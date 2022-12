World Tennis League Dubai: Kyrgios verliert Einzel, Swiatek schlägt Garcia

Am ersten Tag des Schaukampfturniers in Dubai gab es Favoritensiege: Iga Swiatek gewann gegen Caroline Garcia ebenso wie Félix Auger-Aliassime gegen Nick Kyrgios.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2022, 19:18 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios, hier in Saudi-Arabien, lässt derzeit keinen Schaukampf aus

Ein großer Teil der Tennis-Elite bereitet sich derzeit in Dubai auf die neue Tennissaison vor, da kommt ein wenig Matchpraxis wie bei der World Tennis League gerade recht. Auch wenn manche TeilnehmerInnen - wie etwa Holger Rune, Eugenie Bouchard oder Bianca Andreescu - nur ein paar Minuten Doppel spielen konnten. Aber gut: Die Zuschauer in Dubai bekamen immerhin Nick Kyrgios im Doppelpack serviert.

Der gewann an der Seite von Andreescu nämlich zum Auftakt das Paarlaufen gegen Rune und Bouchard glatt mit 6:2 und 6:3. Danach gab es ein echtes Spitzentreffen zweier WTA-Protagonistinnen: Iga Swiatek, die in der laufenden Saison zwei Majors gewinnen konnte, besiegte dabei Caroline Garcia, die Triumphatorin bei den WTA Finals in Fort Worth mit 6:3 und 6:4.

Zverev und Thiem am Dienstag im Einsatz

Danach durfte Kyrgios auch noch Einzel ran, musste sich aber trotz einer schnellen 3:0-Führung im ersten Satz Félix Auger-Aliassime mit 5:7 und 3:6 geschlagen geben. Und nachdem der Kanadier mit Iga Swiatek für das Team der „Kites“ aufläuft, reichte das zum Erfolg gegen die Eagles von Kyrgios und Co..

Alexander Zverev und Dominic Thiem steigen am Dienstag in den Wettbewerb ein. Und das als Kameraden im Team der „Falken“. Thiem eröffnet im Doppel gemeinsam mit Anett Kontaveit gegen Grigor Dimitrov und Paola Badosa, Zverev spielt das abschließende Einzel gegen Novak Djokovic.