World Tennis League: Zverev schlägt Seppi, Thiem verliert im Mixed

Alexander Zverev hat am Freitag bei der World Tennis League in Dubai gegen Andreas Seppi gewonnen. Dominic Thiem verlor unterdessen im Mixed-Doppel an der Seite von Anastasia Pavlyuchenkova.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.12.2022, 15:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev siegte gegen Andreas Seppi

Nach seinem Sieg über Novak Djokovic setzte sich Alexander Zverev bei der World Tennis League am Freitag auch gegen Andreas Seppi durch. Der Deutsche, der im Rahmen des Team-Schaukampfs für die Hawks antritt, schlug den bereits zurückgetretenen Italiener (Eagles) mit 6:4 und 6:2. Ursprünglich hätte Zverev gegen Nick Kyrgios antreten sollen, der Australier verzichtete allerdings auf das Einzel.

Stattdessen trat Kyrgios für die Eagles an der Seite von Bianca Andreescu im Mixed-Doppel an. Die beiden besiegten Dominic Thiem und Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:4, 4:6 und 10:7. Das anschließende Frauen-Einzel gewann Hawk-Spielerin Elena Rybakina gegen Caroline Garcia mit 7:5 und 6:1.

Insgesamt durften die Hawks somit über einen 35:24-Sieg und den damit verbundenen Finaleinzug jubeln. Der Endspielgegner wird noch am Freitag zwischen den Kites (u.a. mit Iga Swiatek) und den Falcons (u.a. mit Djokovic) ermittelt.