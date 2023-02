WTA Abu Dhabi: Belinda Bencic bestätigt Topform

Belinda Bencic steht beim WTA_500-Event von Abu Dhabi bereits im Viertelfinale. Die Schweizerin, an zwei gesetzt, bestätigte gegen Marta Kostyuk ihre aktuelle Topform.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 19:48 Uhr

Belinda Bencic befindet sich in hervorragender Spiellaune

Wenn's läuft, dann läuft's, denkt sich Belinda Bencic und steht beim WTA-500-Event von Abu Dhabi nach einer überzeugenden Vorstellung im Viertelfinale. Die Schweizerin besiegte am Mittwoch die Ukrainerin Marta Kotyuk in zwei Sätzen und löste damit ihr Ticket für die Runde der letzten Acht. Dort geht es überraschenderweise gegen Shelby Rogers, die gegen die an sieben gesetzte Estin Anett Kontaveit von einer Aufgabe im dritten Satz profitierte.

Auch die Nummer fünf in Abu Dhabi ist bereits gescheitert. Jelena Ostapenko traf auf die Chinesin Quinwen Zheng und hatte nach einem umkämpften Tiebreak in Abschnitt eins nichts mehr entgegenzusetzen. Zheng könnte im Viertelfinale auf die topgesetzte Russin Daria Kasatkina treffen. Ebenfalls bereits m Viertelfinale: Veronika Kudermetova, die sich gegen Elise Mertens keine Blöße gab.

