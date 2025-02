WTA Abu Dhabi: Rybakina zieht Kopf aus der Schlinge, Bencic verteilt Höchststrafe

Titelverteidigerin Elena Rybakina steht beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi nach einem Dreisatzerfolg über Katie Volynets im Viertelfinale. Über ein seltenes Kunststück durfte indes Belinda Bencic jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 13:48 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina steht in Abu Dhabi im Viertelfinale

Titelverteidigerin Elena Rybakina hat beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi mit Mühe das Viertelfinale erreicht. Die topgesetzte Kasachin, die in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zunächst noch von einem Freilos profitiert hatte, gewann ihre Achtelfinalpartie gegen Katie Volynets mit 2:6, 6:4 und 6:4. Im Viertelfinale trifft die Weltranglistenfünfte auf Ons Jabeur oder Wakana Sonobe.

Überhaupt keine Mühe hatte hingegen Belinda Bencic, die im Achtelfinale die Höchststrafe verteilte und Veronika Kudermetova mit 6:0 und 6:0 besiegte. Die Schweizerin trifft nun auf die ehemalige Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova, die gegen die an Position vier gesetzte Yulia Putintseva überraschend klar mit 6:2 und 6:3 gewann.

Ebenfalls bereits im Viertelfinale steht Leylah Fernandez, die Lulu Sun souverän mit 6:3 und 6:0 schlug. Am Donnerstag könnte die Kanadierin auf die Nummer drei des Turniers, Daria Kasatkina, treffen. Die Russin ist - ebenso wie die an Position zwei gesetzte Paula Badosa - erst später am Mittwoch im Einsatz.

Das Einzel-Tableau in Abu Dhabi