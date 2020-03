WTA Acapulco: Heather Watson braucht 10 Matchbälle zum Turniersieg!

Die Britin Heather Watson das völlig verrückte Finale beim WTA-International-Turnier in Acapulco für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.03.2020, 08:36 Uhr

© Getty Images Heather Watson

Watson siegte gegen Kanadas Überraschungsfinalistin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:7 (8) und 6:1, sie gewann damit ihr viertes Turnier auf WTA-Ebene. Und es war ein mächtiger Kampf!

Denn Watson hatte im Tiebreak des zweiten Satzes bereits mit 6:2 geführt und damit vier Matchbälle am Stück gehabt, ohne einen zu nutzen. Eine weitere Chance beim 8:7 konnte sie ebenso nicht verwerten. Fernandez, die in ihrem ersten WTA-Endspiel überhaupt stand, machte mit ihrem sechsten Satzball schließlich den Ausgleich klar (auch sie hatte bereits vor dem Tiebreak beim 5:4 und 6:5 vier Satzbälle).

Im dritten Satz schien dann alles schnell zu gehen, Watson raste zur einer 5:1-Führung, bevor Fernandez noch mal großen Kampfgeist zeigte und weitere vier Matchbälle abwehrte. Watson nutzte schließlich Chance Nummer 10 mit einem starken Aufschlag und einer entschlossenen Vorhand - und war sichtlich erleichtert.

Watson begeistert von Acapulco-Atmo

"Buenos noches, Acapulco", begann die 27-Jährige ihre Siegerrede, bevor sie auf Englisch weitermachte. "Es tut mir leid, aber weiter reicht mein Spanisch nicht." Natürlich lobte sie ihre 17-jährige Gegnerin, "du hast eine große Zukunft vor dir", so Watson, die wie so viele in dieser Woche die tolle Atmosphäre in Acapulco hervorhob. "Das sind die Momente, für die ich lebe - auf einem solchen Platz zu spielen, in einem Land wie diesem."

Watson, ehemals die Nummer 38 der Welt, wird damit in die Top 50 zurückkehren. Fernandez ihrerseits wird mehr als 60 Plätze gutmachen, im aktuellen Live-Ranking steht sie auf Rang 126, so hoch wie noch nie.

Die Kanadierin hatte sich überhaupt erst aus der Qualifikation heraus ins Hauptfeld gespielt und hierbei erstmals ein Finale bei einem WTA-Turnier erreicht (auch erstmals ein Viertel- bzw. Halbfinale). Sie hatte in diesem Jahr bereits mit der Qualifikation für die Australian Open und einem Fed-Cup-Sieg über Belinda Bencic auf sich aufmerksam gemacht.