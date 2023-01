WTA Adelaide: Andreescu zaubert gegen Muguruza Comeback aus dem Hut

Bianca Andreescu hat zum Auftakt des WTA-Tour-500-Turniers in Adelaide gegen Garbine Muguruza ein bemerkenswertes Comeback hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2023, 14:49 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu am Sonntag in Adelaide

Da ist das Tennisjahr 2023 noch nicht einmal einen ganzen Tag alt - und schon hat es in Adelaide zwei Instant Classics gegeben. Bei den Männern, die ihr erstes von zwei 250er-Events austragen, wehrte Marcus Giron gegen Routinier Richard Gasquet zwei Matchbälle ab, um nach mehr als drei Stunden Spielzeit mit 7:6 (5), 6:7 (6) und 7:5 zu gewinnen.

Giron darf damit wohl gegen Félix Auger-Aliassime ran, sollte der an Position zwei gesetzte Kanadier davor Alexei Popyrin aus Australien besiegen.

Djokovic bei den Männern, Jabeur bei den Frauen

Die Frauen bestreiten derweil sogar in Turnier der 500er-Kategorie. Und Bianca Andreescu, die US-Open-Siegerin von 2019, wird sich an den Neujahrstag 2023 wohl noch länger erinnern. Denn die Kanadierin lag gegen Garbine Muguruza schon mit 0:6 und 2:5 zurück. Und zog dennoch noch mit 7:6 (3) und 6:2 in die zweite Runde ein. Für Andreescu war es der dritte Sieg im dritten Vergleich mit Muguruza.

Während bei den Männern Novak Djokovic die Setzliste vor Auger-Aliassime und Daniil Medvedev anführt, steht bei den Frauen Ons Jabeur ganz oben auf der Liste der Favoritinnen. Bianca Andreescu wartet nach ihrem Comeback-Sieg nun auf die Siegerin der Partie zwischen Veronika Kudermetova und Amanda Anisimova.