WTA Adelaide: Ashleigh Barty im Halbfinale, Simona Halep und Belinda Bencic augeschieden

Ashleigh Barty steht beim WTA-Premier-Turnier in Adelaide im Halbfinale. Ausgeschieden sind hingegen Simona Halep und Belinda Bencic.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.01.2020, 11:33 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty

Nach einem verkorksten Saisonstart in Brisbane findet Ashleigh Barty immer besser in die Spur. Beim Event in Adelaide steht die Weltranglistenerste nun schon einmal im Halbfinale. In der Runde der letzten Acht setzte sich die Australierin mit 6:3 und 6:3 gegen Marketa Vondrousova durch.

In der Vorschlussrunde bekommt es 23-Jährige nun mit Danielle Collins zu tun. Die US-Amerikanerin ließ Belinda Bencic bei ihrem 6:3 und 6:1-Erfolg keine Chance. Bencic hatte im Viertelfinale Julia Görges ausgeschaltet.

Das Halbfinale der unteren Hälfte lautet Dayana Yastremska gegen Aryna Sabalenka. Die von Sascha Bajin betreute Yastremska besiegte Donna Vekic klar mit 6:4 und 6:3, Sabalenka ließ Wimbledon-Siegerin Simona Halep beim 6:4 und 6:2-Sieg ebenso wenige Chancen.

Das Tableau in Adelaide