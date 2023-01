WTA Adelaide: Belinda Bencic schlägt Muguruza, auch Kvitova weiter

Belinda Bencic (WTA-Nr. 13) hat beim WTA250er-Turnier in Adelaide das Achtelfinale erreicht.

von tennisnet

zuletzt bearbeitet: 09.01.2023, 16:57 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic

Die Schweizerin schlug Ex-Nummer 1 Garbine Muguruza mit 6:3, 6:4 und trifft in der Runde der letzten 16 nun auf die Siegerin der Partie zwischen Jelena Ostapenko und Anna Kalinskaya. Auch Landsfrau Jil Teichmann steht nach einem 7:5, 6:4 über Anastasia Pavlyuchenkova im Achtelfinale.

Pavlyuchenkova, French-Open-Finalistin aus 2021, stand nach mehr als einem halben Jahr verletzungsbedinger Auszeit erstmals wieder auf dem Matchcourt.

Einen feinen Erfolg feierte auch Petra Kvitova: Die zweifache Wimbledonsiegerin schlug die amtierende Wimbledon-Gewinnerin Elena Rybakina mit 6:3, 7:5.

Weiter ist auch Australian-Open-Finalistin Danielle Collins nach einem 6:2, 6:4 über Karolina Pliskova - die hatte diesmal den Weg über die Qualifikation gehen müssen und dort in Runde 1 gegen Jule Niemeier gewonnen.

Garcia nach Absagen von Swiatek, Jabeur und Pegula top

In Adelaide topgesetzt ist Caroline Garcia als eigentliche Nummer 4 des Turniers. Der Grund: Die Top 3 der Welt, Iga Swiatek (Verletzung an der rechten Schulter), Ons Jabeur (Ellenbogenverletzung) und Jessica Pegula (Change of Schedule), haben vor Turnierbeginn allesamt abgesagt.

