WTA Adelaide: Sabalenka stoppt Teenie-Sensation Noskova

Aryna Sabalenka hat das WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide gewonnen. Die Belarussin besiegte im Endspiel die 18-jährige Tschechin Linda Noskova mit 6:3 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2023, 09:22 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hält nun bei elf Karriere-Titeln

Ganz hat es für Linda Noskova nicht gereicht. Mit dem Einzug ins Endspiel beim WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide hat die 18-jährige Tschechin aber eine grandiose Visitenkarte hinterlegt. Denn auf dem Weg ins Finale konnte Noskova neben anderen Victoria Azarenka, Daria Kasatkina oder auch die topgesetzte Ons Jabeur besiegen.

Im letzten Match des ersten von zwei WTA-Events in Adelaide war es dann aber doch Aryna Sabalenka, die sich mit 6:3 und 7:6 (4) den Titel holte. Für Sabalenka war es das elfte Championat ihrer Karriere, das erste seit Madrid 2021. Bemerkenswert: Während der gesamten Woche verlor Sabalenka keinen einzigen Satz.

Während Aryna Sabalenka nun als eine der großen Favoritinnen in die Australian Open 2023 geht, hat Linda Noskova ihren Startplatz nicht sicher. Sie geht an Position zwei gesetzt in das Qualifikationsturnier und trifft zum Auftakt auf die Kanadierin Katherine Sebov.

