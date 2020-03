WTA: Anna-Lena Friedsam im Viertelfinale von Lyon

Anna-Lena Friedsam ist in das Viertelfinale des WTA-125K-Turniers in Lyon eingezogen. Friedsam besiegte Kristina Mladenovic glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 21:04 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Für Anna-Lena Friedsam läuft es in Lyon sehr gut

Nach knapp 73 Minuten hatte sich Friedsam der an Position zwei gesetzten Französin mit 6:3 und 6:3 entledigt. Zwar gab die Deutsche einmal ihren Aufschlag ab, Friedsam aber holte sich gleich vier Breaks. Im Viertelfinale am Freitag geht es nun gegen Viktoria Kuzmova, die sich gegen Tereza Martincova in drei Sätzen durchsetzte.

Große Probleme hatte die Nummer eins des Turniers, Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin. Die US-Amerikanerin benötigte 2:31 Stunden, um sich gegen die französische Qualifikantin Jaqueline Cristian mit 6:7 (5), 7:5 und 6:4 zu behaupten. Kenin spielt in der Runde der letzten Acht gegen Oceane Dodin, die durch die Aufgabe von Jil Teichmann kampflos ins Viertelfinale kam.