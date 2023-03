WTA: Aryna Sabalenka verletzt - kein Start in Charleston

Aryna Sabalenka wird nicht beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston an den Start geben. Das gab die Belarussin auf Social Media bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2023, 13:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aryna Sabalenka werden wir erst in Stuttgart wiedersehen

Der grüne Sand von Charleston ist für viele Frauen der ideale Einstieg in die große Aschenplatz-Serie. Dementsprechend gut besetzt ist das WTA-Tour-500-Turnier auch traditionell. 2023 müssen die Veranstalter allerdings ohne die regierende Australian-Open-Siegerin auskommen: Denn Aryna Sabalenka zog kurz vor Turnierbeginn ihre Nennung aufgrund einer Verletzung zurück.

Sie habe sich während einer ihrer Matches in Miami verletzt, erklärte Sabalenka also auf Twitter, und brauche nun eine Pause, um ihr Wehwehchen auszukurieren. In Miami war Sabalenka etwas überraschend gegen Sorana Cirstea im Viertelfinale ausgeschieden.

In Der Woche nach Charleston ist für Aryna Sabalenka übrigens der Start beim Porsche Tennis Grand Prix angesagt. Bis dorthin sollte sich die aktuelle Australian-Open-Siegerin ebenso erholt haben wie die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek, die wegen einer Rippenverletzung nicht in Miami am Start war.