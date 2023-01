WTA Auckland: Gauff und Raducanu trotzen dem Regen

Turnierfavoritin Cori Gauff und US-Open-Siegerin 2021 Emma Raducanu haben an einem vom Regen bestimmten Tag beim WTA-Tour-250-Turnier in Auckland die nächste Runde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2023, 10:40 Uhr

© Getty Images Auch Cori Gauff hatte in Auckland mit den Elementen zu kämpfen

Zwei Regenunterbrechungen in Auckland haben die Partie zwischen Emma Raducanu und Linda Frühvirtova auf über vier Stunden ausgedehnt, am Ende konnte die Siegerin gar nicht mehr sagen, wie spät es eigentlich ist. Aber Raducanu, die nach einem 4:6 und 0:2-Rückstand doch noch gewann, nahm die schwierigen Umstände gerne in Kauf.

Auch Cori Gauff hatte mit den Elementen zu kämpfen. Die an Position eins gesetzte US-Amerikanerin zog mit einem 6:4 und 6:1 gegen Tatjana Maria aber sicher in die nächste Runde ein. Gauff spielt nun entweder gegen Xinyu Wang aus China oder Sofia Kenin.

Emma Raducanu trifft im Achtelfinale auf Viktoria Kuzmova, die sich etwas überraschend gegen die an Position vier gesetzte Bernarda Pera mit 6:4 und 6:4 behaupten konnte.