WTA Austin: Anna-Lena Friedsam scheitert im Viertelfinale

Anna-Lena Friedsam ist im Viertelfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Austin ausgeschieden. Die Deutsche unterlag Marta Kostyuk mit 6:7 (6) und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2023, 21:56 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Anna-Lena Friedsam ist in Austin ausgeschieden

Das Turnier in Austin geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Denn Anna-Lena Friedsam musste sich im ersten Viertelfinale der Ukrainerin Marta Kostyuk mit 6:7 (6) und 2:6 geschlagen geben. In der Runde zuvor hatte Friedsam ein episches Match gegen die Russin Erika Andreeva im tiebreak des dritten Satzes verloren.

Kostyuk könnte in der Vorschlussrunde auf Danielle Collins treffen. Die US-Amerikanerin ist die am höchsten gereihte verbliebene Spielerin im Tableau.

