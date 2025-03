WTA Austin: Favoritin Jessica Pegula zieht ins Endspiel ein

Jessica Pegula hat als Nummer eins das Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Austin erreicht. Die Lokalmatadorin besiegte Ajla Tomljanovic in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 05:58 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula steht in Austin im Endspiel

Das WTA-Tour-250-Turnier in Austin war vor wenigen Wochen ja auch in den hiesigen Schlagzeilen. Und das nicht aus den besten Gründen. Denn eigentlich hätte dort Madison Keys, die frisch gekürte Siegerin der Australian Open 2025 aufschlagen sollen. Aufgrund einer Regelung der WTA, dass nur eine Top-Ten-Spielerin an einem 250er-Event teilnehmen darf, konnte Keys nicht starten. Denn dieser Platz war schon vorab Jessica Pegula beschieden worden.

Immerhin hat letztere bislang nichts anbrennen lassen. Denn nach einem 6:1, 4:6 und 6:3 gegen Ajla Tomljanovic zog Pegula in Austin in das Endspiel ein. Dort geht es morgen entweder gegen Greet Minnen oder McCartney Kessler.

Für Jessica Pegula steht der siebente Titel ihrer Karriere auf dem Spiel. Den bislang letzten hat die 31-Jährige im letzten Sommer in Kanada geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Austin