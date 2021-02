WTA: Barty, Osaka erfolgreich zurück, Sabalenka gestoppt

Ashleigh Barty hat nach beinahe einem Jahr Absenz ein erfolgreiches Wettkmapf-Comeback bei den WTA-Tour-500-Turnieren in Melbourne gefeiert, auch Naomi Osaka siegte bei ihrem ersten Auftritt 2021. Zu Ende ist dagegen die Siegesserie von Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 15:42 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat das Siegen nicht verlernt

Alle drei Grand-Slam-Siegerinnen des Jahres 2020 haben nach mehr oder minder längerer Pause einen erfolgreichen Einstand 2021 gegeben. Gut, Sofia Kenin war schon zu Beginn des Jahres in Abu Dhabi am Start gewesen, die zweiwöchige harte Quarantäne wird ihr aber wohl vorgekommen sein wie zwei Monate. Kenin besiegte in ihrem ersten Match beim Yarra Valley Classic in Melbourne Camila Giorgi, die nach dem 5:7 im ersten Satz aufgeben musste.

Im selben Turnier hat sich auch Ashleigh Barty zurückgemeldet, die Weltranglisten-Erste gewann nach fast einem Jahr Pause gegen Ana Bogdan sicher mit 6:3 und 6:3. Petra Kvitova gewann den Klassiker gegen Venus Williams mit 7:6 (6) und 7:5, Garbine Muguruza hatte beim 6:2 und 6:0 gegen Alison van Uytwanck keine Probleme.

Osaka und Swiatek mit Siegen

Beim der parallel dazu stattfindenden Gippsland Trophy ist dagegen die Siegesserie von Aryna Sabalenka zu Ende gegangen. Die Weißrussin hatte die letzten drei Turniere auf der WTA-Tour (Ostrava, Linz, Abu Dhabi) gewonnen. Nach 15 Match-Siegen in Folge musste sich Sabalenka Kaia Kanepi aber mit 1:6, 6:2 und 1:6 geschlagen geben.

US-Open-Siegerin Naomi Osaka wies Alizé Cornet beim 6:2, 6:2 klar in die Schranken. French-Open-Championesse Iga Swiatek gab gegen Kaja Juvan zwar einen Satz ab, kam mit 2:6, 6:1 und 6:1 dennoch sicher weiter.