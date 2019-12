WTA: Barty, Osaka, Serena - die Zitate des Jahres 2019

Nicht nur auf dem Court ist es in der abgelaufenen Saison hoch hergegangen - auch in den Pressekonferenzen haben Serena Williams, Ashleigh Barty oder Naomi Osaka einige Highlights gesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2019, 11:58 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty, die Nummer eins der Welt

Großer Sport und große Worte - die WTA hat die besten Aussagen ihrer Stars gesammelt. Und im richtigen Kontext wiedergegeben.

Beginnen wir mit der Nummer eins der Welt, Ashleigh Barty, der viele Experten früher oder später einen Erfolg bei einem Major vorhergesagt haben. Allerdings eher auf schnellem Geläuf - und nicht in Roland Garros, wo sich die Australierin im Frühjahr 2019 durchsetzen konnte. Auch zur eigenen Überraschung.

„Ich habe zu meinem Team gesagt, dass ich nur davor Angst hätte, zu stolpern. Und ich kann sagen, dass ich erfolgreich bis an das Ende der Sandplatzsaison gekommen bin, ohne zu stolpern.“

Serena Williams als Filmfreak

Immense Probleme gibt es offenbar für einige Spielerinnen bei Umarmungen. Der Titel der schlechtesten Umarmerin jedenfalls ist heiß umkämpft. Erste Kandidatin: Naomi Osaka.

„Jedes Mal, wenn mich jemand umarmen will, bin ich verwirrt. Man sagt mir, dass ich die schlechtesten Umarmungen gebe. Es ist nicht wirklich die beste Situation für mich, wenn ich jemanden umarme, es sei denn, ich kenne die Person. Aber ich kenne eigentlich niemanden, also …“

Wortgleich in diesem Zusammenhang die Ansage von Sloane Stephens:

„Mir wird gesagt, ich gebe die schlechtesten Umarmungen.“

So etwas würde Olympia, die Tochter von Serena Williams, natürlich nie über ihre Frau Mama sagen. Zumal diese sich und ihre Sehgewohnheiten in den Dienst einer gelungenen Beziehung stellt.

„Ich habe Frozen 3.000 Mal gesehen und `Die Schöne und das Biest´ 4.000 Mal. Und ich kann jetzt mitsprechen, ich kenne alle Lieder. Und das ist … Oh, mein Gott.“

Mit dem 24. Grand-Slam-Titel für Serena konnte es unter diesen Umständen natürlich nichts werden. Die Letzte, die die US-Legende kurz vor dem Ziel stoppte, war Bianca Andreescu in New York City. Eine Frau, mit viel Selbstvertrauen, wie sie nach ihrem Erstrunden-Sieg in Peking gegen Aliaksandra Sasnovich unter Beweis stellte.

„Ich möchte nicht arrogant oder so klingen, aber ich habe irgendwie vergessen, wie es sich anfühlt, ein Match zu verlieren.“

Die gesammelten Zitate gibt es hier.