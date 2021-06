WTA Berlin: Angelique Kerber problemlos weiter, Andrea Petkovic unterliegt Victoria Azarenka

Angelique Kerber steht dank eines ungefährdeten Zweisatzerfolges über Misaki Doi in der zweiten Runde des WTA-500-Turniers von Berlin. Landsfrau Andrea Petkovic musste sich Victoria Azarenka hingegen geschlagen geben.

Angelique Kerber ist erfolgreich in die Rasensaison gestartet. Nach ihrem Aus in der ersten Runde der French Open fegte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin die japanische Qualifikantin Misaki Doi beim Comeback des WTA-Turniers in Berlin nach genau einer Stunde mit 6:2, 6:1 vom Feld.

Im Achtelfinale trifft Kerber auf die frühere Weltranglistenerste Victoria Azarenka (Belarus/Nr. 7), die zuvor Andrea Petkovic ausgeschaltet hatte. Die 33-Jährige, die dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, verlor am Hundekehlesee auf dem für sie ungeliebten Untergrund 4:6, 6:7 (2).

"Ich habe nur einmal gegen sie gewonnen, ich habe nichts zu verlieren", sagte Kerber mit Blick auf das Match gegen Azarenka bei ServusTV. Ihr Auftaktsieg sei "befreiend" gewesen, "weil Paris nicht so gelaufen ist, wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin sehr froh, wieder vor deutschem Publikum spielen zu dürfen. Das habe ich sehr vermisst."

Kerber letzte Deutsche im Feld

Kerber gelangen in beiden Sätzen schnelle Breaks, sie nutzte gegen Doi ihren ersten Matchball. Die 33-Jährige ist die letzte Deutsche im Teilnehmerfeld. Die Dortmunder Qualifikantin Jule Niemeier hatte am Montag gegen die Weltranglistenzwölfte Belinda Bencic eine Überraschung knapp verpasst.

Petkovic hat im Jahr 2021 bislang nur drei Siege bei acht WTA-Turnieren vorzuweisen. Bei den French Open in Paris war sie zuletzt ebenfalls in der ersten Runde an der Tschechin Karolina Muchova gescheitert.

Die Tschechin hatte ihrerseits im ersten Match des Tages im Steffi-Graf-Stadion Veronika Kudermetova in drei umkämpften Sätzen den Kürzeren gezogen.

