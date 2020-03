WTA-Bildergalerie: Das sind die fleißigsten Spielerinnen auf der Tour

Wer hat in den vergangenen 15 Monaten die meisten Matches bestritten? Und wie schlägt sich das in der Weltrangliste nieder?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2020, 10:47 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Platz 3: Belinda Bencic (81 Matches, davon 13 in dieser Saison); aktueller WTA-Rang: 8

Die Spielerinnen der WTA-Tour werden wie ihre männlichen Kollegen, die Fans, die Turnierveranstalter, etc. gerade einer großen Geduldsprobe unterzogen. Das gilt vor allem auch für jene Frauen, die am liebsten jeden Tag ein Match bestreiten würden. Und das in der jüngeren Vergangenheit auch fast getan haben. Unsere Frage also: Wer sind die fleißigsten Spielerinnen auf der WTA-Tour?

2020 ist noch jung, wir haben also ein wenig weiter zurückgeblickt - und alle Matches seit Anfang 2019 auf einen Haufen geworfen. So viel sei gesagt: Ähnlichkeiten im Ranking der Vielspielerinnen mit der aktuellen WTA-Weltrangliste sind rein zufällig.