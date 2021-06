WTA Birmingham: Ons Jabeur und Daria Kasatkina bestreiten Finale

Im Endspiel des WTA-250-Turniers von Birmingham werden sich Ons Jabeur und Daria Kasatkina gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 19:56 Uhr

© GEPA Pictures Ons Jabeur steht in Birmingham im Finale

Ganze sechs Matches standen am Halbfinaltag des WTA-250-Turniers in Birmingham auf dem Programm. Grund dafür war wie so oft in England das Wetter, welches die Durchführung der für Freitag angesetzten Viertelfinalpartien unmöglich gemacht hatte.

Gleich zu Beginn des Tages gab es mit der Niederlage der an Position drei gesetzten Donna Vekic gegen Heather Watson eine kleine Überraschung, zudem lösten auch Coco Vandeweghe (vs. Marie Bouzkova), Daria Kasatkina (vs. Tereza Martincova) und Ons Jabeur (vs. Anastasia Potapova) ihre jeweils erste Aufgabe mit Bravour.

Im Halbfinale gab es anschließend zwei Siege der Favoritinnen: Zunächst setzte sich Jabeur mit 6:3 und 6:3 gegen Watson durch, anschließend fixierte Kasatkina mit einem 6:2 und 6:4-Erfolg über Vandeweghe die Finalpaarung.

