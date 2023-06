WTA Birmingham: Unglaubliche Venus - 43-jährige Williams schlägt Giorgi

Venus Williams hat beim WTA-Turnier in Birmingham für eine Überraschung gesorgt. Die mittlerweile 43-jährige US-Amerikanerin gewann nach weit über drei Stunden Spielzeit gegen Camila Giorgi im Tiebreak des dritten Satzes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 22:32 Uhr

© Getty Images Venus Williams am Montag in Birmingham

Unglaubliche Venus Williams! Die letzte noch aktive Grande Dame im WTA-Zirkus, die sich nur noch ab und zu bei Turnieren sehen lässt, lieferte beim WTA-Turnier in Birmingham noch einmal eine ganz große Show ab. Die mittlerweile 43-jährige US-Amerikanerin gewann gegen Camila Giorgi nach einer Spielzeit von 3:17 Stunden mit 7:6 (5), 4:6 und 7:6 (6). Dabei servierte Venus im dritten Satz bei 5:2 und 5:4 schon zweimal auf den Matchgewinn.

Dass sich Venus Williams und der Rasen vertragen, ist natürlich bekannt: Fünf Mal hat die Veteranin in Wimbledon triumphiert, zuletzt stand sie dort 2017 im Endspiel (und verlor gegen Garbine Muguruza). Der Sieg gegen Giorgi war der erste über eine Spielerin in den Top 50 seit 2019.

"Ich dachte, dass ich heute richtig gut gespielt habe", erklärte Williams nach ihrem Sieg. "Und sie hat unglaublich gespielt. Ich bin komplett überrascht, dass sie nicht Nummer eins der Welt ist. Es hat so viele Momente gegeben, in denen ich gedacht habe, das Match ist vorbei. Dann hat sie wie aus dem Nichts einen Punkt geschossen. Sie hat mich dazu gezwungen, besser zu sein, als ich eignetlich dachte, dass ich bin." In Runde zwei trifft Venus entweder auf Jelena Ostapenko oder die junge Tschechin Linda Noskova.

Lediglich fünf andere Spielerinnen haben es seit 1973 auf der WTA-Tour geschafft, mit 43 Jahren oder älter mindestens ein Einzel-Match zu gewinnen: Dodo Cheney, Renee Richards, Judy Dalton, die große Martina Navratilova und Kimiko Date-Krumm.