WTA Bogota: Tatjana Maria steht mühelos im Halbfinale

Die Deutsche Tatjana Maria hat beim WTA-Sandplatz-Turnier in Bogota mit einem Sieg über die italienische Qualifikantin Nuria Brancaccio das Halbfinale erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 18:29 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria hat in Bogota das Semifinale erreicht

Tatjana Maria hat auch die nächste Hürde beim WTA-Tour-250-Turnier in Bogota mühelos gemeistert. Die Wimbledon-Halbfinalistin bezwang im Viertelfinale Nuria Brancaccio (Italien) 6:3, 6:2 und ist beim Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt weiter ohne Satzverlust.

Maria, in Bogota an Position zwei gesetzt, bekommt es im Halbfinale mit der sechstgesetzten Laura Pigossi (Brasilien) oder Francesca Jones (Großbritannien) zu tun. Bereits in den Runden zuvor hatte sich die 35-Jährige ohne Probleme durchgesetzt. Im Vorjahr hatte Maria das Turnier gewonnen und dabei ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour geholt. Im Finale ging es damals gegen Pigossi.

