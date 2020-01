WTA Brisbane: Fehlstart! Ash Barty verliert gegen Jennifer Brady

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat ihren Saisonauftakt verpatzt. Die French-Open-Siegerin aus Australien unterlag in ihrem Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Brisbane gegen die US-amerikanische Qualifikantin Jennifer Brady 4:6, 6:7 (4:7).

von SID

Für Barty war es das erste Match als Nummer eins der Welt vor heimischem Publikum, Brady gelang unterdessen ihr erster Sieg gegen eine Top-Ten-Spielerin.

"Sie spielt außergewöhnliches Tennis, das kann man nicht abstreiten. Sie hat ein tolles Match gespielt und verdient gewonnen", lobte Barty ihre Gegnerin.

Brady hatte in der ersten Runde des mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Events bereits die Russin Maria Sharapova ausgeschaltet. "Ich bin sehr glücklich. Ash ist eine tolle Person. Es ist ein bisschen surreal. Ich bin völlig aus dem Häuschen und zittere sogar ein wenig." Brady trifft im Viertelfinale auf die Tschechin Petra Kvitova, die Liudmila Samsonova nur fünf Games ließ.

Naomi Osaka feiert 13. WTA-Sieg in Folge

Die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka hat indessen ihren Siegeszug auf der WTA-Tour erfolgreich fortgesetzt. Im zweiten Match mit ihrem neuen Coach Wim Fissette machte sie einen Satzrückstand gegen Sofia Kenin wett und siegte mit 6:7(3), 6:3, 6:1.

Damit feierte die Japanerin bereits saisonübergreifend ihren 13. Matcherfolg in Serie und stellte eine neue persönliche Bestmarke auf. Die letzte Niederlage fügte ihr Belinda Bencic im Achtelfinale der US Open zu. Seither holte sie in Osaka und Peking jeweils den Turniersieg. Bei den WTA Finals der vergangenen Saison zog sie nach einem Dreisatzsieg gegen Petra Kvitova zurück. Zum Auftakt in Brisbane schlug Osaka zudem Maria Sakkari in drei Sätzen.

Karolina Pliskova setzte sich bereits am frühen Nachmittag nach zwei engen Sätzen mit 6:4, 6:7(5), 6:1 gegen Ajl​​​a Tomljanovic durch.