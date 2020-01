WTA Brisbane: Großkampftag am Dienstag

Am Dienstag greifen beim WTA-Premier-Turnier in Brisbane die Topstars an. Unter anderem bekommt es Naomi Osaka mit Maria Sakkari zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 19:09 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

Während Elina Svitolina, Johanna Konta und Angelique Kerber beim Event in Brisbane bereits die Segel streichen mussten, haben unter anderem Naomi Osaka, Kiki Bertens und Petra Kvitova die Chance, ihre Sache besser zu machen. Alle drei werden am Dienstag in das Turniergeschehen eingreifen.

Die wohl schwierigste Aufgabe kommt dabei wohl auf Osaka zu: Die zweifache Grand-Slam-Siegerin bekommt es mit Maria Sakkari zu tun, die in der Weltrangliste auf Platz 23 notiert ist.

Sharapova auch im Einsatz

Doch auch Bertens und Kvitova hätten durchaus angenehmere Auftaktlose erwischen können: Bertens trifft auf Dayana Yastremska, Kvitova eröffnet ihre Saison gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Beschlossen wird das Programm am Dienstag von Maria Sharapova. Die Russin, die in der zweiten Runde gegen Asgleigh Barty spielen würde, duelliert sich mit Jennifer Brady.

Aufgrund des parallel stattfindenden ATP Cups werden die Damenmatches in Brisbane bis einschließlich Mittwoch auf Nebenplätzen ausgetragen. Ab Donnerstag kommen sie dann auch in den Genuss des Centre Courts.

Der gesamte Spielplan für Dienstag im Überblick