WTA Brisbane: Sharapova verpasst Duell mit Barty; Osaka, Bertens und Kvitova weiter

Maria Sharapova hat nach einer knappen Auftaktniederlage beim WTA-Premier-Turnier in Brisbane ein Zweitrundenduell mit der Weltranglistenersten Ashleigh Barty verpasst. Naomi Osaka, Kiki Bertens und Petra Kvitova konnten sich in ihren Erstrundenpartien hingegen durchsetzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.01.2020, 18:20 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova

Maria Sharapova hat den Start in die neue Spielzeit verpatzt: Die Russin, die in Brisbane dank einer Wildcard am Start war, verlor ihre Erstrundenpartie gegen die Qualifikantin Jennifer Brady in drei Sätzen. Dabei hatte zu Beginn alles nach einem Sieg Sharapovas ausgesehen, nach gewonnenem ersten Satz musste sie sich schlussendlich aber mit 6:3, 1:6 und 6:7 (3) geschlagen geben.

Somit verpasste die Weltranglisten-147. ein Zweitrundenduell mit der Weltranglistenersten Ashleigh Barty. Die Australierin hatte bei ihrem Heimturnier ebenso wie die Weltranglistenzweite Karolina Pliskova in der ersten Runde ein Freilos.

Anders erging es da schon der Nummer drei der Welt: Naomi Osaka musste bereits in der ersten Runde eingreifen, erledigte ihre schwierige Aufgabe zu Beginn des Turniers aber gut. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin bezwang die gefährliche Griechin Maria Sakkari mit 6:2, 6:7 (4) und 6:3. Dabei schlug die Japanerin 16 Asse.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Kiki Bertens und Petra Kvitova. Sowohl die Niederländerin als auch die Tschechin mussten zwar einen Satzverlust hinnehmen, gingen schlussendlich aber als Siegerinnen vom Platz. Bertens besiegte Dayana Yastresmka mit 6:1, 1:6 und 6:3, Kvitova schlug Anastasia Pavlyuchenkova mit 2:6, 6:1 und 6:0.