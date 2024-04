WTA Charleston: Collins hält nach Doppelschicht bei zehn Siegen in Serie

Miami-Siegerin Danielle Collins hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston am Donnerstag doppelte Erfolgsarbeit verrichtet und nach Ons Jabeur auch Sloane Stephens geschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 09:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Danielle Collins siegt in Charleston einfach weiter

Gestern wurde bekannt, dass die WTA ihr Saisonfinale für die nächsten drei Jahre in Saudi-Arabien abhalten wird. Und wenn Danielle Collins so weitermacht, dann darf sie sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, ihre Karriere mit einem Auftritt in Riad zu beenden. Denn mit den 1000 Punkten aus Miami liegt Collins im Race ohnehin schon auf Platz sieben, nun kommen in Charelston gleich wieder einige Punkte dazu.

Verdientermaßen. Denn Collins schob am Donnerstag eine Doppelschicht. Zunächst eliminierte sie Titelverteidigerin Ons Jabeur mit 6:3, 1:6 und 6:3, wenige Stunden später ließ Collins dann Sloane Stephens beim 6:2 und 6:2 keine Chance. Im Viertelfinale wartet nun Elise Mertens, die gegen Elina Svitolina in zwei Sätzen siegreich blieb.

Ganz oben im Tableau steht in Charleston Jessica Pegula, die Magda Linette mit 6:2, 6:2 nach Hause schickte. Pegula muss sich nun mit Victoria Azarenka auseinandersetzen. Ebenfalls ins Viertelfinale haben es Maria Sakkari und Veronika Kudermetova sowie die Rumänin Jacqueline Cristian und Daria Kasatkina geschafft.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston