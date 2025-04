WTA Charleston: Collins und Anisimova folgen Keys ins Achtelfinale

Danielle Collins und Amanda Anisimova sind wie Madison Keys ins Achtelfinale des WTA-500-Turniers von Chaleston eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 08:01 Uhr

© Getty Images Danielle Collins hatte leichtes Spiel

Durch sonderlich enge Duelle zeichneten sich die Partien im Credit One Stadium in Charleston am Dienstag nicht aus: Alle sechs Begegnungen, die am Centre Court angesetzt waren, wurden in zwei Sätzen entschieden - so auch die beiden in der Night Session, in denen mit Danielle Collins und Amanda Anisimova zwei Mitfavoritinnen auf den Titel ins Turniergeschehen eingriffen.

Zunächst wurde Titelverteidigerin Collins ihrer Favoritenrolle gegen Landsfrau Robin Montgomery gerecht. Die an Position sieben gesetzte US-Amerikanerin schlug ihre Landsfrau klar mit 6:3 und 6:1. “Am glücklichsten bin ich mit meiner Einstellung, dass ich heute so unnachgiebig war”, erklärte Collins, die für ihren Sieg nur 69 Minuten benötigte, nach der Partie. Im Achtelfinale trifft sie auf Jelena Ostapenko oder Louisa Chirico.

Anisimova feiert ersten Sieg über Kudermetova

Noch drei Minuten kürzer als Collins stand anschließend Anisimova auf dem Court. Die 23-Jährige besiegte Veronika Kudermetova mit 6:2 und 6:2 und fuhr im dritten Duell mit der Russin somit den ersten Sieg ein. “Veronika ist eine starke Gegnerin, deshalb bin ich froh, dass ich in der nächsten Runde bin”, meinte Anisimova. Im Achtelfinale trifft die Nummer acht des Turniers auf Yulia Putintseva oder Shuai Zhang.

Bereits vor Collins und Anisimova hatte Australian-Open-Siegerin Madsion Keys die Runde der letzten 16 erreicht. Topgesetzte Spielerin beim WTA-500-Event in Charleston, das auf grünem Sand ausgetragen wird, ist indes die Weltranglistenvierte Jessica Pegula. Die 31-Jährige wird ihre erste Partie am Mittwoch gegen Qualifikantin Iryna Shymanovich absolvieren.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston