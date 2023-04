WTA Charleston: Elina Svitolina verliert bei Comeback, ist aber zufrieden

Die Ukrainerin Elina Svitolina war trotz der Erstrunden-Niederlage beim WTA-Tour-250-Turnier in Charleston mit ihrem gezeigten Tennis beim Comeback durchaus glücklich.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 12:46 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina gab beim Sandplatz-Turnier in Charleston ihr Comeback

Elina Svitolina war ziemlich genau ein Jahr lang nicht auf der WTA-Tour unterwegs. Die Ukrainerin hatte 2022 zum Auftakt der Miami Open ihr bislang letztes Match knapp im Tiebreak des dritten Satzes gegen die Britin Heather Watson verloren. Danach war eine Pause unumgänglich, brachte die Ehefrau von Gael Monfils doch im Herbst ihre erste Tochter Skai zur Welt.

Ein halbes Jahr später schreitet die 28-Jährige bereits wieder zum Comeback auf die große Damentour und erwählte das Sandplatz-Event in Charleston, South Carolina, als erste Destination, um wieder Wettbewerbsluft zu schnuppern. Mit einem Sieg wurde es dabei nichts, musste sich Svitolina doch der Kasachin Yulia Putintseva in der ersten Runde mit 7:6 (3), 2:6, 4:6 geschlagen geben - eine gute Figur gab die Dame aus Odessa jedoch dennoch ab.

Auch Frühvirtova und Stephens weiter

2:45 Stunden kämpften die beiden Akteurinnen um den Sieg, Svitolina lobte besonders die tolle Atmosphäre auf dem Platz: "Es war spektakulär, es war sehr aufregend, so viele Menschen zu sehen, die mich unterstützten und mich wissen ließen, dass sie in diesen schwierigen Zeiten, die mein Land durchmacht, bei mir sind."

Die WTA-Finals-Siegerin von 2018 spielt mit ihrer Aussage selbstverständlich auf den Angriffskrieg der Russen auf ihr Heimatland Ukraine an. In den letzten Wochen und Monaten äußerte sich Svitolina immer wieder kritisch zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Aggressor - so forderte sie etwa ein Startverbot aller russischer und belarussischer Athleten bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im nächsten Jahr.

Putintseva bekommt es übrigens in der zweiten Runde mit der an sieben gereihten Russin Ekaterina Alexandrova zu tun. Ebenfalls weiter: Die Tschechin Linda Frühvirova gegen die Schweizerin Jill Teichmann (6:2, 3:6, 6:2) und die US-Amerikanerin Sloane Stephens, die nun auf die Weißrussin Victoria Azarenka trifft.

