WTA Charleston: Jabeur stoppt im Finale Titelverteidigerin Bencic

Ons Jabeur hat das WTA-Tour-500-Turnier in Charleston gewonnen. Die Tunesierin besiegte Titelverteidigerin Belinda Bencic mit 7:6 (6) und 6:4 und revanchierte sich damit für die im Vorjahr erlittene Finalniederlage..

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2023, 22:29 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur auf dem grünen Sand in Charleston

Bencic hatte den Tag in Houston mit der Fortführung ihrer Partie gegen Jessica Pegula begonnen. Und zwar beim Stand von 7:5, 6:6 und 2:4. Was ein anstrengender Auftakt hätte werden können, entwickelte sich dann aber zur klaren Sache: Bencic gab nur noch einen Punkt ab, gewann den zweiten Satz mit 7:5 im Tiebreak.

Und auch gegen Ons Jabeur sah es zunächst gut für die Olympiasiegerin von Tokio 2021 aus. Aber Bencic konnte einen Break-Vorsprung nicht ins Ziel bringen, verlor Durchgang eins mit 6:7 (6).

Im zweiten Akt führte Jabeur schnell mit zwei Breaks und 4:1. Bencic kam noch einmal heran, schaffte trotz Chancen im allerletzten Spiel die Trendwende aber nicht mehr. Vor Jahresfrist hatte die Schweizerin Jabeur im Endspiel noch geschlagen.

Für Ons Jabeur war es der vierte Einzel-Titel in ihrer Karriere. Im vergangenen Jahr hatte sie die Championate in Madrid aus Sand und in Berlin auf Rasen gewonnen.

