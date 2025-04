WTA Charleston: Keys startet mit Sieg in die Sandplatzsaison

Australian-Open-Siegerin Madison Keys ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Caroline Dolehide in die dritte Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Charleston eingezogen. Dafür benötigte Keys allerdings acht Matchbälle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2025, 23:32 Uhr

© Getty Images Madison Keys hat einen ordentlichen Start in die Sandplatzsaison hingelegt

Im Fußball attestiert man stark favorisierten Mannschaften ja gerne, dass gefahrlos eingefahrene Siege „glanzlos“ ausgefallen wären. Genau das könnte auch über das 6:3 und 7:6 (4) von Madison Keys gegen Caroline Dolehide dereinst in den Tennis-Geschichtsbüchern stehen. Denn in der Tat reichte Keys auf dem grünen Sand in Charleston, wo sie 2019 schon einmal den Titel holen konnte, eine solide Vorstellung, um auch die dritte Partie gegen ihre Landsfrau zu gewinnen.

Dolehide hatte in Runde eins die Italienerin Elisabetta Cocciaretto sicher mit 6:4 und 6:1 in die Schranken gewiesen, gegen die an Position zwei gesetzte Keys lief sie nach einem Fehlstart aber chancenlos hinterher. Bis zur allerletzten Möglichkeit. Denn zum einen wehrte Dolehide im neunten Spiel des zweiten Satzes als Aufschlägerin mehrere Matchbälle ab - und schaffte dann sogar den Ausgleich zum 5:5 - wieder hatte Keys das Match nicht über die Ziellinie gebracht.

Damit nicht genug: Im darauffolgenden Spiel hatte Madison Keys gleich wieder zwei Breakbälle, ließ diese aber liegen. Und musste froh sein, noch das Tiebreak zu erreichen.Dort führte Keys dann mit 6:3. Und vergab ihren siebenten Matchball. Versuch Nummer acht saß dann aber.

In der nächsten Runde trifft die Australian-Open-Siegern von Anfang dieses Jahres entweder auf Anna Kalinskaya oder Catherine McNally.

Kenin nun gegen Bencic

Noch nicht ganz soweit wie Madison Keys ist eine andere Spielerin, die in Melbourne schon einmal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat: Sofia Kenin setzte sich zum Auftakt gegen Bernarda Pera mit 6:3 und 6:4 durch. Nächste Gegnerin wird Belinda Bencic sein, die durch den Rückzug von Magdalena Frech doch noch in die Setzliste gerutscht ist. Auch Bencic hat in Charleston schon einmal den Titel gewonnen.

Ein seltenes Erfolgserlebnis durfte Maria Sakkari verbuchen. Die Griechin gewann gegen Marina Stakusic mit 6:3 und 6:2 und darf zur Belohnung gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng ran.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston